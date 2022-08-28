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Bloomberg: правительство Британии может отключить электроэнергию и не предупредить граждан

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Власти Великобритании могут отключить электроэнергию в этом зимнем сезоне без предупреждения в адрес граждан. Об этом написало агентство Bloomberg с ссылкой на заявление исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.

«У нас может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает», — сказал Кокс.

По словам эксперта по энергетике, британцы могут пережить эту зиму только с помощью государственной поддержки.

Ранее 26 августа агентство Bloomberg написало, что британский государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem с 1 октября повысит предельную цену на электроэнергию до рекордных £3549 ($4189), что станет дороже предыдущего зимнего сезона на 178%.

На этой неделе уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшие месяцы правительство объявит о дополнительных выплатах для домохозяйств, испытывающих сложности с оплатой счетов за электроэнергию.

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