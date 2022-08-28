Business insider: энергокризис в Европе привел к повышению потребительских цен в Японии

Энергетический кризис в Европе привел к росту инфляции в Японии. Об этом написал обозреватель издания Business insider

Есуке Цучида.

Ситуация со стоимостью энергоресурсов в Евросоюзе (ЕС) и других европейских государствах привела к росту потребительских цены в Японии за июль на 2,6% в годовом исчислении.

«Если этой зимой энергетические проблемы Европы обострятся, уровень инфляции в Японии может остаться высоким», — прогнозирует автор материала.

В начале августа в научно-исследовательском центре Teikoku Databank предупредили, что Японцы в последний летний месяц этого года столкнутся с подорожанием 2 431 наименования продовольственных товаров. Однако рекорд роста стоимости продуктов аналитики центра ожидают в октябре.

В июле пресс-служба Банка Японии опубликовала данные, согласно которым почти 90% японцев почувствовали на себе рост цен. В марте лишь 22,4% участников опроса говорили, что чувствуют повышение стоимости товаров в стране.

В августе цена газа в Европе превысила $3 500 за 1 тыс. кубометров впервые с 7 марта. Стоимость топлива растет на фоне увеличения цены азиатских фьючерсов на поставку газа и в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа.