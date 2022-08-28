Жители Франции стали переходить на дрова из-за роста цен на газ

Жители Франции стали закупать больше дров на фоне рост цен на газ и электричество, стоимость древесины также выросла. Об этом пишет France info.

По данным издания, предприятия по производству древесины вынуждены работать на полную мощность. Количество заказов значительно увеличилось.

Цены на древесину, пишет France info, за последние два года выросла в среднем на 20%. Стоимость куба на предприятии в Орвиле составляет 85 евро, что на 10 евро больше, чем в прошлом году. При этом дрова все равно обходятся дешевле газа или электричества, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе устремились к рекордным показателям из-за того, что сохраняются ограничения по его поставкам из России. Расчетная цена на сентябрьские фьючерсы 26 августа составила $3507,3, что стало самым большим значением за все время существования европейских хабов, то есть с 1996 года. При этом всего за неделю она выросла почти на $1 тыс., прибавив 40%. В моменте же цена газа доходила до $3525,9.