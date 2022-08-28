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DM: британским пенсионерам придется тратить до 75% от пенсии на оплату счетов за отопление

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Frank Augstein/AP

Пенсионеры в Великобритании этой зимой будут вынуждены тратить большую часть пенсии на оплату счетов за отопление из-за резкого подорожания энергоносителей, вызванного дефицитом российского газа, пишет издание Daily Mail.

В материале сказано, что пожилых британцев ожидает «ужасающая» зима, а плата за коммунальные услуги займет около 75% государственной пенсии.

Ранее правительство Соединенного Королевства проиндексировало пенсионные выплаты, но к апрелю 2023 года после всех обязательных трат на еду и другие нужды у пожилых британцев будет оставаться всего £3000 из £9600.

Ранее 26 августа агентство Bloomberg написало, что британский государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem с 1 октября повысит предельную цену на электроэнергию до рекордных £3549 ($4189), что станет дороже предыдущего зимнего сезона на 178%.

На этой неделе уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшие месяцы правительство объявит о дополнительных выплатах для домохозяйств, испытывающих сложности с оплатой счетов за электроэнергию.

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