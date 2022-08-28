The Sunday Times: меньше британцев поддерживают санкции против России на фоне роста цен

Меньшее число граждан Великобритании поддерживают новые антироссийские санкций из-за резкого роста цен на электричество и стоимости жизни в целом. Об этом написала газета The Sunday Times со ссылкой на данные социологической компании YouGov, которая провела опрос среди британцев.

Еще в марте 2022 года ограничительные меры против Москвы одобряли 48% респондентов даже при условии, что им придется экономить на электричестве. Против инициативы британских властей о введении санкций в отношении российской стороны выступали 38% участников исследования.

По новым данным, в июне 45% британцев стали выступать против санкций, а поддерживают их 38% респондентов.

Ранее 26 августа агентство Bloomberg написало, что британский государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem с 1 октября повысит предельную цену на электроэнергию до рекордных £3549 ($4189), что станет дороже предыдущего зимнего сезона на 178%.

На этой неделе агентство Bloomberg написало, что жители Великобритании могут столкнуться с резким ростом стоимости тарифов на электроэнергию из-за самой высокой инфляции за последние десятилетия. В связи с этим в стране уже сейчас начинается «национальная катастрофа».