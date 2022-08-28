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В РАНХиГС заявили, что Россия может на короткий срок перестать экспортировать газ в Европу

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Россия в состоянии на короткий срок отказаться от экспорта газа в европейские страны, поскольку национальная экономика больше зависит от нефти, чем о топлива. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«В целом экономика России могла бы в течение года выдержать отказ от экспорта в Европу», — считает Абрамов.

По его словам, до февраля 2022 года около 30% потребностей в топливе Евросоюз (ЕС) удовлетворял за счет поставок из России. Для Москвы поступления от продажи газа являются менее критическими, чем от экспорта сырья, потому что нефти продается гораздо больше. Поэтому Россия может пойти на приостановку экспорта газа в ЕС, если продолжит получать высокие доходы от продажи нефти.

Однако, как подчеркнул заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, с декабря 2022 в силу вступит нефтяное эмбарго ЕС в отношении российской нефти. После этого валютные поступления в российский бюджет сократятся, примерно, на половину. Но Россия постепенно переориентируется на другие рынки.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича написало, что Россия может остановить экспорт газа в страны ЕС, по крайней мере, на один год без негативных последствий для своей экономики.

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