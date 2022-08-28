Глава евродипломатии Боррель предупредил о серьезных последствиях санкций для европейцев

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предрек Евросоюзу серьезные проблемы из-за антироссийских санкций в ближайшей перспективе. Об этом Боррель заявил в ходе беседы с журналистом газеты Kronen Zeitung.

По информации издания, часть граждан Австрии скептически настроена в отношении антироссийских санкций.

«Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — заявил Боррель.

Ранее Боррель говорил, что ближайшие месяцы будут сложными для ЕС из-за ситуации на Украине, а жителям Евросоюза придется «заплатить свою цену» за безопасность.

По его словам, Евросоюз «не может сократить свои обязательства или ослабить решимость, даже когда цена растет», потому что «на карту поставлено будущее братской демократии и более широкие принципы европейской и даже глобальной безопасности».