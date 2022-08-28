Минобороны Турции сообщило о выходе с Украины шести судов с сельхозпродукцией

Минобороны Турции сообщило в Twitter, что шесть судов с сельхозпродукцией вышли из украинских портов.

«Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще 6 судов с зерновыми грузами», — сказано в сообщении.

По информации сервиса отслеживания судов Marine Traffic, с территории страны вышли суда под названиями Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker , SSI Invincible II и Aeolos.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило в Twitter о выходе трех судов с зерном из украинских портов в рамках «продуктовой сделки».

26 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев доложил, что около 40 сухогрузов с более чем 800 тыс. тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из украинских портов».