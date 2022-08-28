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Evrensel: чиновники в ФРГ посоветовали жителям затянуть пояса, хотя сами проживут в комфорте

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Andras Nagy/AP

Немецкое правительство призвало население затянуть пояса и приготовиться к тяжелой зиме, хотя сами они не будут следовать своим рекомендациям. Об этом сообщает Evrensel.

Из-за сокращения поставок российского газа Германия вынуждена задуматься о его экономии. Правительство призывает население потуже затянуть пояса и приготовиться к снижению температуры в помещениях предстоящей зимой. Кроме того, некоторые чиновники советуют не принимать душ долго или чередовать теплую и холодную воду. Однако самих чиновников эти советы не будут касаться, так как их зарплат вполне хватает для оплаты больших счетов и экономить они явно не собираются, отметили в публикации.

Авторы статьи добавили, что люди, которые предлагают гражданам быстро принимать душ или чередовать холодную и горячую воду, не будут отказывать себе в повседневном комфорте, продолжая жить спокойно.

В издании указали, что рост цен на энергоносители серьезно ударит по тем, кто хорошо зарабатывает. Однако сложившаяся ситуация также резко усугубит положение миллионов рядовых жителей Германии, которые будут вынуждены брать дополнительную работу, чтобы оплатить все счета и как-то сводить концы с концами.

Ранее в воскресенье газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники, написала, что власти Германии создали холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки «Газпрома» — компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH).

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