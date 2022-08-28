Sohu: появление российской нефти в США стало пощечиной для Штатов

США получили пощечину от Индии, так как российская нефть смогла оказаться в Штатах. Об этом сообщает издание Sohu.

«Это настоящая пощечина для Соединенных Штатов. На этот раз Индия так грубо нарушила антироссийские санкции, что США прямо заявили о своем недовольстве», — отметили в публикации.

По данным издания, США в течение длительного времени ничего не говорили властям Индии по поводу закупки нефти у России в обмен на сотрудничество. Однако после того как индийские власти скрыли происхождение топлива, которое в итоге оказалось в Нью-Йорке, администрация президента США Джо Байдена оказалась недовольна этим поступком.

Авторы статьи добавили, что власти Индии уже получили соответствующее предупреждение от США. Однако, скорее всего, индийская сторона все равно продолжит покупать нефть у России, так как это выгодно.

24 августа пресс-служба Росстата на своем сайте сообщила, что среди нефтедобывающих стран Россия по итогам июня 2022 года заняла второе место по объему добываемого сырья. Первое место заняли Соединенные Штаты Америки. На третьем месте расположилась Саудовская Аравия.