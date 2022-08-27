Глава МИД Венгрии заявил, что ветры изменений в мировой экономике дуют с Востока

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ветры экономических изменений дуют с восточной стороны, пишет РИА Новости.

«Необходимо признать, что этот мировой кризис еще сильнее подтвердил, что пассаты крупных преобразований в мировой экономике сегодня определенно дуют с востока», — сказал Сийярто, выступая на общественном форуме «Транзит» в венгерском поселке Тихань.

По его словам, Будапешт никогда не ограничивал права предприятий по признаку географического положения или партийной принадлежности. Он подчеркнул, что Венгрия всегда поддерживала всех, кто вносит вклад в развитие национальной экономики.

Также Сийярто отметил необходимость принятия факта сращивания западной и китайской экономик.

В июле министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто. Тогда представитель КНР пообещал, что его страна не будет «сидеть сложа руки», наблюдая за кризисом на Украине, а поможет мировому сообществу в продвижении мирных переговоров.