В Болгарии заявили, что не собираются обсуждать с «Газпромом» новый договор

София не планирует обсуждать с российским «Газпромом» вопрос заключения нового договора на поставку топлива. Об этом заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев, сообщила пресс-служба правительства на своем сайте.

Отмечается, что республика ограничится переговорами в рамках действующего договора с «Газпромом».

«Правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпром экспорт»», — сказал Алексиев во время переговоров с генеральным директором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии (ЕК).

На прошлой неделе министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что республика может обсудить поставки газа с «Газпромом» после переговоров по этому вопросу с Азербайджаном и Турцией.

В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию из-за отказа страны перейти на новую схему оплаты в рублях.

В июле газ в Болгарии стоил 186,17 лева без дополнительных платежей (около €95,34 или 5 702 рубля ) за мегаватт-час, в августе цена газа увеличилась до 297,89 лева (около €149 или 9 124 рубля), что стало рекордом для страны. Ожидается, что в сентябре цена газа вырастет еще на 6%.