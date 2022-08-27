В Британии средний годовой счет за свет вырастет до £7,7 тысячи, или до полумиллиона рублей

Средний годовой счет британских домохозяйств за электроэнергию может вырасти к апрелю 2023 года до рекордных £7,7 тыс., что составит £641 в месяц. Такое повышение цены на энергию спрогнозировали аналитики консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione.

По курсу Банка России на 27 августа годовой счет для британцев повысится до 547 тыс. руб., ежемесячный — до 45,5 тыс.

Компания повышает свою оценку уже в третий раз за неделю. 21 августа в Auxilione предсказали рост цен на электричество на уровне £6 тыс. к апрелю 2023 года. 23 августа аналитики компании увеличили эту сумму до £6,5 тыс.

Нынешний отчет Auxilione основан на стоимость киловатта электроэнергии, полученного при помощи газа. Цена на ресурс достигнет весной 2023 года рекордной отметки в 34,22 пенса. Еще в первом квартале 2021 года (январь — март) цена одного киловатта энергии, полученной при помощи газа, составляла 4,62 пенса.

Накануне агентство Bloomberg написало, что британский государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem с 1 октября повысит предельную цену на электроэнергию до рекордных £3549 ($4189), что станет дороже предыдущего зимнего сезона на 178%.