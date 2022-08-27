Состояния богатейших миллиардеров мира сократились на $30 млрд после выступления главы ФРС

Богатейшие миллиардеры мира потеряли более $30 млрд после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Об этом написал журнал Forbes со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time.

Пауэл выступал восемь минут и за это время предположил, что в будущем процентные ставки продолжат повышаться для противодействия росту инфляции. Этим заявлением глава ФРС обрушил американский фондовый рынок.

Самый богатый предприниматель планеты, глава Tesla Илон Маск потерял $5,4 млрд. Сейчас его капитал равен $257,3 млрд. Президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), француз Бернар Арно лишился $4,5 млрд. В настоящее время на его счетах — $161,7 млрд. Основатель крупнейшей в мире на рынках платформ электронной коммерции компании Amazon Джефф Безос за день потерял $6,5 млрд. Теперь он владеет $155,3 млрд.

Единственным участником десятки богатейших миллиардеров, чье состояние выросло, а не сократилось, стал индийский предприниматель Гаутам Адани, владелец конгломерата Adani Group. Его капитал увеличился на $1,6 млрд и теперь оценивается в $140,1 млрд.

В июне ФРС повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 процентных пункта, до 1,5-1,75%. Это стало самым агрессивным повышением с 1994 года. Затем Пауэлл заявил, что не исключает рецессии в стране в случае чрезмерного повышения этого показателя.