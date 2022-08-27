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Reuters: Тунис столкнулся с дефицитом топлива и продуктов

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Depositphotos

Некоторые магазины и автозаправочные станции (АЗС) в Тунисе столкнулись с дефицитом продуктов питания и топлива на фоне антикризисных мер со стороны правительства. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые продуктовые магазины ограничивают покупателей тем, что выдают определенное количество товаров в одни руки. При этом очереди на АЗС за топливом, которое тоже стали выдавать в определенном объеме, уже начали блокировать движение в столице.

По словам представителей продуктового бизнеса, в магазинах уже нет масла, сахара, печенья и большинства долгохранящихся закусок. При этом ситуация усложняется с каждым днем.

В публикации отметили, что летом 2022 года правительство Туниса получило две поставки международной помощи для финансирования закупок зерна. Кроме того, власти страны хотят получить помощь от МВФ для финансирования бюджета и выплаты долга. Сам же президент Кайс Саид и его правительство никак не комментируют дефицит топлива и продуктов.

17 августа ФАН сообщило, что стоимость продуктов и безалкогольных напитков в Швеции по итогам июля выросла на 13,5%. В июне товары подорожали на 11,2%. Из-за рекордной инфляции объемы покупок продуктов в стране уменьшились почти на 7%.

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