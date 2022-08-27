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В НАФИ заявили о снижении интереса россиян к курсам валют с весны 2022 года

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

С весны 2022 года интерес россиян к изменениям курса иностранных валют постепенно снижался. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные результатов исследования Аналитического центра НАФИ.

В марте и апреле 2022 года за изменением курса валют следила половина опрошенных. Сейчас же продолжают этим заниматься лишь 39% респондентов. При этом больше всего интереса при смене курсов появляется у мужчин (50%), россиян в возрасте от 25 до 44 лет (41%). Также колебание валютных курсов вызывает интерес у работающих людей (41%), граждан с высшим образованием (42%), а также у населения с хорошим материальным положением (54%).

В публикации добавили, что в апреле 2022 года 50% россиян ожидали роста доллара и евро по отношению к рублю. Сейчас же о подобном завили лишь 35% опрошенных. Кроме того, в четыре раза выросла доля тех, кто ожидает стабильного курса доллара и евро на текущих показателях, с 7% в апреле до 28% в августе.

24 августа «Коммерсант», ссылаясь на данные аналитиков ЦМАКП писал, что во втором квартале россияне одновременно с ростом нормы потребления также нарастили норму организованных сбережений, что является парадоксом. По данным ЦМАКП, сбережения выросли из-за того, что россияне смогли адаптироваться к новым условиям жизни.

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