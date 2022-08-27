В ЦРЭ заявили об опасности пика сезона ураганов в США для газового рынка Европы

Пик сезона ураганов в США может стать настоящей угрозой для европейского газового рынка из-за нарушения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом РИА «Новости» заявили эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ).

«Эффект на рынок зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными», — отметили в ЦРЭ.

Эксперты центра указали, что сильный ураган вполне способен нарушить погрузку СПГ с терминалов, которые предназначены для экспорта. Из-за этого объем топлива на мировом рынке может снизиться на 300 млн кубометров в сутки.

Они также добавили, что из-за ураганов может снизиться добыча нефти на платформах в Мексиканском заливе. Например, в прошлые годы крупные ураганы приводили к снижению добычи на 700 тыс. баррелей в сутки.

26 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты Америки продолжат поиск путей наращивания экспорта сжиженного природного газа(СПГ) в Европу. По словам представителя Белого дома, Вашингтон уже добился прогресса по части поставок топлива на территорию Европы. С марта мировой экспорт СПГ в ЕС вырос на 84% относительно 2021 года.