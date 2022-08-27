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Стало известно о праве некоторых россиян на бесплатное жилье

Юрист Гусятникова рассказала о праве некоторых россиян на бесплатное жилье

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Получить бесплатно в России можно служебное либо муниципальное жилье. В каждом субъекте свои критерии для выдачи такой жилплощади. Об этом рассказала агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Муниципальное жилье получают от местных властей по договору соцнайма. Пользоваться им можно сколько угодно долго, но продать или передать нельзя.

Такую квартиру выдают тем, у кого нет собственного жилья и возможности его приобрести. Также квартиру социального найма может получить семья, где на каждого члена семьи приходится менее учетной нормы в их квартире.
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Служебное жилье наиболее часто выдают военнослужащим, судьям, сотрудникам правоохранительных органов. Также такие квартиры предоставляются врачам, учителям, депутатам, чиновникам, дворникам, сотрудникам МЧС и другим социально важным профессиям

Получить его могут лишь те, кто не владеет другим жильем.

Выселить как из муниципального, так и служебного жилья могут тех, кто не оплачивает коммунальные услуги или не содержит помещение в чистоте и порядке.

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