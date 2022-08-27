Economist: санкции в отношении РФ работают не так хорошо, как ожидали на Западе

Экономические санкции в отношении России не дали того эффекта, на который надеялись страны Запада, пишет британский журнал Economist.

По информации издания, экономическая ситуация в России стабилизировалась, а «нокаутирующий удар не состоялся». ВВП России сократится на 6% в 2022 году, считает МВФ, что намного меньше, чем ожидаемое падение на 15%.

«После кризиса финансовая система России стабилизировалась, и страна находит новых поставщиков для некоторых видов импорта, включая Китай. Тем временем в Европе энергетический кризис может спровоцировать рецессию», — говорится в публикации.

Чтобы заблокировать доступ к технологиям, которые монополизируют Запад, требуются годы, пишет автор статьи.

Ранее заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что руководство РФ служит своей стране и не беспокоится из-за персональных санкций.