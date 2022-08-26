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Le Parisien написала, что во Франции цена электричества в 2023 году повысится в 10 раз

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Depositphotos

Оптовая цена на электроэнергию во Франции в 2023 году повысится в 10 раз, сообщила газета Le Parisien.

«Оптовая цена за 1 МВт⋅ч в следующем году превысит €1 тыс. Это означает рост более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом», — сказано в материале.

По данным издания, в 2021 году цена составляла, примерно, €85 за 1 МВт⋅ч. Основной причиной скачка стоимости в Le Parisien назвали сокращение экспорта российского газа в Европу. Другая причина — остановка многих ядерных реакторов во Франции. Из 56 в стране работают лишь 24. Остальные остановлены, в частности, из-за проблемы коррозии.

Газета предупредила, что к декабрю 2023 года цена за 1 МВт⋅ч может подняться до €1,6 тыс.

Ранее 26 августа агентство Bloomberg написало, что цены на электроэнергию во Франции «на год вперед» впервые в истории превысили отметку €1 тыс. за мВт/ч, в Германии аналогичные показатели превзошли €805, установив новый рекорд.

До этот в тот же день Bloomberg сообщило, что британский государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem с 1 октября повысит предельную цену на электроэнергию до рекордных £3549 ($4189), что станет дороже предыдущего зимнего сезона на 178%.

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