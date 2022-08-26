«Аэрофлот» планирует закупить 323 отечественных самолета

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания имеет планы заключить контракты на 323 отечественных самолета, две трети из них придется на МС-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что на подготовку к эксплуатации отечественных воздушных судов будет направлено основное внимание.

«Наша стратегия сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года. Мы планируем законтрактовать 323 воздушных отечественных судна, из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 – МС-21 – это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214», — сказал он.

Ранее сообщалось, что с 1 октября будут запущены прямые авиарейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море. Предполагается, что в неделю будет выполняться пять рейсов из Москвы в Венесуэлу, обслуживаемых местной авиакомпанией Conviasa. В настоящее время доступен рейс Москва — Каракас. Полеты осуществляются раз в 12 дней. Длительность перелета составляет около 20 часов.