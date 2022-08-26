Economic Times: индийская госкомпания пытается договориться с «Газпромом» по закупке топлива

Индийская государственная газовая компания GAIL India начала переговоры с «Газпромом» об импорте газа. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что в рамках сделки российский монополист предложил индийской стороне закупать топливо у своего подразделения «Газпром Сингапур». Будущие расчеты планируется вести в евро.

GAIL India также согласилась оплатить расходы на простой после того, как не смогла доставить грузы в Индию в рамках долгосрочной сделки по поставкам газа. При этом «Газпром» имеет право включить в соглашение дочернее предприятие Gazprom Germania, несмотря на национализацию со стороны ФРГ.

«Сингапурское подразделение является дочерней компанией Gazprom Germania, где у российской компании все еще есть «квота», несмотря на отказ от владения в апреле 2022 года», — утверждается в материале.

5 августа газета The Economic Times сообщила, что Россия в июне заняла второе место по объему экспорта нефти в Индию после Ирака. Москве удалось обойти Саудовскую Аравию, нарастив импорт за счет больших скидок в цене. Эр-Рияд, в свою очередь, компенсировал сокращение поставок сырья Нью-Дели наращиванием экспорта нефти в страны Европы.