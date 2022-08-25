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Иран может занять долю российского нефтяного рынка в Греции, Италии, Испании и Турции

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Исламская Республика Иран хочет занять долю российского нефтяного рынка в Европе на фоне возобновления переговоров по ядерной сделке, пишет Markets Insider.

В случае ослабления экономических санкций в отношении Ирана государственная нефтедобывающая компания страны планирует искать покупателей в таких странах, как Греция, Италия, Испания и Турция. После вероятного возобновления ядерной сделки иранские поставки смогут восполнить часть недополученной российской нефти, от которой Евросоюз (ЕС) планирует отказаться до конца 2022 года.

Однако аналитики из Goldman Sachs полагают, что иранскую ядерную сделку едва ли подпишут в ближайшее время, поскольку тупиковая ситуация «взаимовыгодна» для США и Ирана.

На прошлой неделе сообщалось, что ЕС в рамках восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе предложил снять санкции с банков Ирана и запрет на экспорт нефти, а также вернуть Тегерану часть замороженных денег.

Затем агентство Reuters со ссылкой на девять источников в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) написало, что сокращение добычи нефти ОПЕК+, возможно, не будет неизбежным. Оно совпадет с возвращением Ирана на нефтяные рынки, если он заключит ядерную сделку с Западом.

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