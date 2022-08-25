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Банк России установил официальный курс доллара на пятницу на уровне 59,77 рублей

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Российский Центробанк снизил официальный курс американского доллара по отношению к рублю на 22,75 копейки — до 59,77 рублей на 26 августа. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

Курс европейской валюты повысили на 9,01 копейки — до 59,59 рублей.

К 16:16 (по мск) на Московской бирже $1 торговался за 60,13 рублей, €1 — 59,82 рублей.

Накануне экономист Лазарь Бадалов рассказал, что обычно осенью наступает период ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Он подчеркнул, что антироссийские санкционные меры укрепили российскую валюту. Ослабить рубль осенью сможет только рост спроса на валюту.

Ранее на этой неделе главный аналитик ПСБ Егор Жильников выразил мнение, согласно которому новое модифицированное бюджетное правило может привести к ослаблению рубля до 65 к началу осени и впоследствии до 70 рублей за доллар в течение осеннего сезона. По его словам, сейчас на рынке рубль может укрепиться из-за активизации экспортеров.

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