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Министр энергетики Болгарии Христов заявил, что СПГ на 50% дороже газа «Газпрома»

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Министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что цена на сжиженный природный газ (СПГ) на 50% выше, чем поставки российского газа по контракту с «Газпромом». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство энергетики страны.

Христов отметил, что расчеты на основе формулы цены по действующему контракту с «Газпром экспортом» показывают, что этот газ является самым дешевым после азербайджанского. По его словам, цена двух партий сжиженного природного газа с доставкой через Грецию в сентябре, которые заказало предыдущее правительство, на 50% выше цены поставок российского «Газпрома».

«Мы имеем контракт с «Газпром экспортом» на поставку 3 млрд кубометров природного газа и обязательство использовать не менее 80% этого объема. Если мы этого не сделаем, то обязаны будем заплатить за это независимо от того, использовали мы газ или нет. Пока по этому контракту мы использовали 1 млрд кубометров, а должно быть 2,4 млрд куб. м. Если мы не выберем оставшийся объем, то, скорее всего, пойдем в арбитраж с возможностью потерять крупную сумму», — признался он.

Министр отметил, что Болгария в данный момент меньше всего хочет заниматься судебными делами, потенциальный исход которых был бы для нее отрицательным.

Ранее Христов на брифинге по итогам заседания кризисного штаба, посвященного энергетическим проблемам, заявил, что его страна намерена провести переговоры с «Газпром экспорт» о восстановлении поставок газа в страну.

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