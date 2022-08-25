Кибермошенники во втором квартале похитили у россиян 2,8 млрд рублей

Общий объем ущерба, нанесенного кибермошенниками, сократился во втором квартале 2022 года на 5,5% до 2,8 млрд рублей, сообщается в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» Банка России.

«Количество случаев хищения денежных средств во II квартале 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%, до 211,2 тыс. Общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, сократился на 5,5%, до 2,8 млрд рублей», — говорится в документе.

В апреле – июне в ЦБ инициировали блокировку 117,6 тыс. мошеннических телефонных номеров, что превышает аналогичный показатель прошлого года почти в 10 раз. Кроме того, регулятор направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверочных мероприятий и блокировку 703 сайтов, через которые осуществлялись мошеннические схемы.

24 августа директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что мошенники придумали очередную схему обмана граждан. По его словам, злоумышленники стали звонить, не только представляясь сотрудниками регулятора, но также использовать данные департамента информационной безопасности и некие документы с логотипом и печатью Банка России, присылая их в мессенджеры или на электронную почту потенциальной жертвы.