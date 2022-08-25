Россия предлагает более активно использовать во взаиморасчетах драмы, лари и сомы

Россия предлагает более активно использовать во взаиморасчетах валюты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – армянский драм, грузинский лари, казахстанский тенге и киргизский сом. Такой вопрос РФ собирается вынести на заседание Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Киргизии 25–26 августа, вопрос о расширении использования национальных валют ЕАЭС, пишет РБК. Россия подготовила соответствующий проект постановления, с докладом на заседании совета выступит министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как уточняет РБК, Россия выделила три основных направления развития расчетов в валютах стран ЕАЭС. Кроме того, РФ подготовила целевые показатели, которые должны продемонстрировать эффективность данной работы.

В рамках первого трека «Развитие в ЕАЭС независимой платежной инфраструктуры» предлагаются три меры. Первая — обеспечить взаимодействие национальных платежных систем стран ЕАЭС, в числе которых «Армениан Кард» в Армении, «Белкарт» в Белоруссии, «Элкарт» в Киргизии, «Мир» в России. В Казахстане работают над созданием платежной системы. Показатель выполнения KPI по этому направлению — возможность приема карт национальной платежной системы в любой из стран ЕАЭС.

При этом понадобится обеспечить возможность обмена финансовой информацией без применения системы SWIFT. Решением этой задачи предлагается подключить до конца 2022 года национальные центробанки к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также подключить к СПФС большинство банков, обслуживающих взаимный товарооборот.

В рамках второго направления работы — «Развитие организованной торговли в национальных валютах» — есть две ключевые задачи. Это развитие торгов парами нацвалют ЕАЭС и запуск организованной торговли товарно-сырьевыми активами с участием хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС в нацвалютах. Показатель выполнения KPI по этому направлению — начало организованных торгов стран ЕАЭС в 2022–2023 годах товарно-сырьевыми активами в нацвалютах и взаимный доступ к таким торгам.

Наконец, третий приоритет, который выделила Россия, — информирование бизнес-сообществ о преимуществах расчетов в нацвалютах, а также снятие внутренних барьеров.

В ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.