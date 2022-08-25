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Nikkei: Mitsubishi в августе уведомит оператора «Сахалина-2» о решении остаться в проекте

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gazprom.ru

Газета Nikkei со ссылкой на источники утверждает, что японская корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и уведомит об этом российского оператора до конца августа. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что другая японская корпорация Mitsui, у которой также есть доля в проекте, намерена действовать аналогичным образом. По информации источников, после получения уведомления от Mitsubishi и Mitsui российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.

Ранее стало известно, что новый оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2» — компания «Сахалин Энерджи» — отказалась от поставки сжиженного природного газа (СПГ) как минимум одному азиатскому покупателю.

В настоящее время покупатели обсуждают документы с юристами и тщательно изучают детали соглашений. После анализа они примут окончательное решение — совершать ли сделки с новой организацией, взаимодействуя с российским банком, или нет.

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