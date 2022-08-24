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Премьер Румынии сообщил, что газохранилища в стране заполнены на 70% к концу августа

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Depositphotos

Газохранилища в Румынии заполнены на 70% по состоянию на конец августа. Об этом заявил премьер балканской страны Николае Чукэ, пишет агентство «Прайм».

«На данный момент мы пополняем запасы газа в собственных хранилищах, нам удалось достичь 70%… Я убежден, что у нас будет гарантия непрерывной поставки в предстоящий период», — заявил Чукэ.

По его словам, жителям государства должно хватить топлива на всю зиму.

В первой половине августа сообщалось, что мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ попросил правительство страны разрешить передачу запасов газа, которые есть у Румынии, Молдавии в условиях энергетического кризиса. Дело в том, что мэрия подписала договор о покупке 140 тыс. тонн энергетического угля для работы централизованной системы горячего водоснабжения. Поэтому город может поделиться запасами газа.

В июле вице-премьер Румынии Келемен Хунор предрек Европе тяжелейшую за последние 60 лет зиму из-за отказа от российского газа в связи со специальной военной операцией России на Украине. По его словам, Европе придется «заплатить цену» за введение санкций в отношении России.

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