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Власти Молдавии настаивают на отсрочке платежа «Газпрому» до конца года

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

«Газпром» должен пойти навстречу предприятию «Молдовагаз», фактическим владельцем которого является российский монополист, и дать отсрочку по платежам до конца года. Такое мнение высказал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала PRO.TV.

«Правительство Молдавии сделало все возможное за последний год, чтобы обеспечить своевременные выплаты, сейчас пришло время, чтобы и крупнейший акционер «Молдовагаза» («Газпром». — «Газета.Ru») принял их просьбу о разрешении заплатить позднее, то есть до конца 2022 года», — заявил Спыну.

22 августа «Газпром» согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса «Молдовагазом» за поставки российского газа в августе до 1 сентября. Пойти на уступки монополист решил при одном условии — если молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства по оплате в полном объеме и в срок.

По словам главы «Молдовагаза» Вадима Чебана, компания оплатила «Газпрому» задолженность за июльские поставки природного газа, но попросила отсрочить до конца четвертого квартала выплату аванса за август. Платеж по авансу должен был поступить до 20 числа текущего месяца. После этого он обратился к властям Молдавии с целью принять чрезвычайные меры для расчета за текущее потребление газа.

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