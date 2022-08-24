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ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до 12%

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В августе 2022 года инфляционные ожидания россиян выросли до 12%, что сопоставимо с уровнем прошлого лета. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка.

«Инфляционные ожидания населения на год вперед в августе 2022 года возросли к верхней границе диапазона апреля-июля, несмотря на снижение оценки наблюдаемой населением инфляции. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,0%», — уточняется в опубликованном документе.

В июле инфляционные ожидания населения составляли 10,8%, приблизившись к уровню января 2021 года в 10,5%. В первый месяц лета инфляционные ожидания выросли до 12,4% и подобрались к значениям августа-сентября 2021-го. Вместе с тем наблюдаемая населением годовая инфляция в августе снизилась. Ее медианная оценка составила 20,5%, что на 1,7 процентных пункта ниже июльских показателей.

Обратную динамику продемонстрировал опрос среди российских предприятий. Ценовые ожидания «на три месяца вперед» в августе продолжили снижение, приблизившись к значениям середины 2020 года. Средний ожидаемый темп прироста отпускных цен до конца осени составил 3,5% в годовом выражении.

В середине июля эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов назвал два сценария по инфляции в России к концу года. Согласно первому, спрос в непродовольственном секторе к концу декабря будет увеличиваться. Второй предполагает стагнацию интереса россиян к этим товарам. В первом случае годовая инфляция составит 14-14,5%, во втором — 15,8%.

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