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Марио Драги заявил, что Италия может отказаться от российского газа к осени 2024 года

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Michael Probst/AP

Председатель совета министров Италии Марио Драги заявил, что республика могла бы полностью отказаться от закупок газа у России с осени 2024 года, пишет агентство Bloomberg.

Также Драги рассказал, что на следующем заседании Совета Евросоюза (ЕС) представят план Брюсселя по установлению потолка цен на топливо.

Еще в первой половине июля Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил об отсутствии предложений со стороны Еврокомиссии (ЕК) о введении предельных цен на российский природный газ.

Последние несколько месяцев страны-участницы G7 (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсуждают введение потолка цен на российскую нефть. Ранее в августе газета The Jakarta Post со ссылкой на представителя властей США написала, что страны G7 убеждают власти Индонезии присоединиться к их инициативе по установлению предельной цены на нефть из России.

В июле директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский предупредил, что введение «ценового потолка» на российские энергоносители вызовет только усугубление энергетического кризиса на Западе.

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