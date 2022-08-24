Минцифры ожидает, что к 2024 году госсектор потратит 650 млрд рублей на российский софт

К 2024 году расходы госсектора на российское программное обеспечение (ПО) вырастут в 3,4 раза по сравнению с показателями последних трех лет, достигнув уровня 650 млрд рублей и выше. При этом доля расходов госкомпаний на отечественный софт составит 80% от всех затрат на IT, сообщает «Коммерсантъ».

У 43 госкомпаний, представивших данные, в 2021–2024 годах расходы на IT-решения превысят 934 млрд рублей. Из них 650 млрд пойдет на работы с российским ПО.

Столь большая доля связана с западными санкциями, из-за которых многие крупные игроки были вынуждены уйти с российского рынка. В результате с весны 2022 года спрос на российское программное обеспечение в госструктурах и бизнесе вырос на 300%.

По словам руководителя департамента развития отечественных IT-решений компании Softline Дмитрия Сорокина, наибольший интерес к российским разработкам наблюдается в финансовых институтах и топливно-энергетическом секторе. В этих отраслях спрос на российское ПО вырос за последнее время в десятки раз.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин призвал отечественных разработчиков создать альтернативу западным магазинам приложений. Генеральный директор компании-разработчика мобильных приложений «Технофабрика» Мария Орлова заявила, что создание российского аналога Google Play обойдется в сотни миллионов рублей.