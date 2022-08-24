В Болгарии жителей могут наказать за неиспользование газа

Жителей Болгарии могут наказать за не использованный газ из-за долгосрочных соглашений с «Булгаргазом». Об этом сообщает «Болгарское радио».

Потребители газа в Болгарии находятся в очень сложной ситуации, так как подписали годовые контракты на фиксированные объемы потребления. Это означает, что за неиспользование газа могут быть наложены санкции, отметили в публикации.

«На данный момент дефицита объемов газа нет. У нас есть даже излишки, но это не должно успокаивать. Рынок справится с обеспечением себя объемами. Проблема в цене, которую приходится платить за этот газ», — отметил заместитель председателя Болгарской газовой ассоциации Кирил Темелков.

По его словам, снижение потребления газа в Болгарии на 15%, как того требует Еврокомиссия, произойдет само собой. Из-за высоких цен на топливо люди попросту будут экономить. При этом ситуация с высокими ценами может продлиться до двух лет. Однако в этом случае государство должно помочь компенсациями в этот сложный период.

22 августа министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов на брифинге по итогам заседания кризисного штаба, посвященного энергетическим проблемам, заявил, что его страна намерена провести переговоры с «Газпром экспорт» о восстановлении поставок газа в страну.