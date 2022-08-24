ЦБ захотел обязать банки возвращать отправленные мошенникам средства в течение месяца

Банк России собирается обязать отечественные кредитные организации возвращать переведенные мошенникам деньги в течение 30 дней. Об этом РИА «Новости» заявил глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

«Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления», — отметил Уваров.

По его словам, если средства были отправлены за рубеж, то в этом случае срок увеличивается до 60 дней. При этом банк должен возместить сумму перевода полностью.

Он добавил, что ЦБ также предлагает ввести двухдневный период, в течение которого банк временно останавливает перевод средств по счету, информация о котором содержится в базе данных регулятора.

10 августа представитель ЦБ Данис Юмабаев «Газете.Ru» заявил, что регулятор не поддерживает механизм по заморозке банковских переводов граждан от 10 тыс. руб. для борьбы с мошенниками. Он добавил, что механизм по заморозке переводов от 10 тыс. руб. даже нельзя считать инициативой.