РБК: Путин одобрил перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей

Президент Владимир Путин согласовал предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей. Это следует из его резолюции на письме, которое направила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, сообщает РБК.

Представитель Абрамченко отказалась комментировать изданию это письмо. Правительство продолжает работать над исполнением поручения президента по внедрению новых принципов расширенной ответственности производителей, отметила она.

По информации РБК, в письме вице-премьер просит президента поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями.

Она также предлагает установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года.

В настоящее время нормативы по утилизации упаковки составляют 10–45%.

В июне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявляла, что Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика и упаковки с 2025 года. Она отметила, что законопроект о вступлении в силу нормы, вводящий норматив утилизации упаковки, начнет действовать в 2025 году.