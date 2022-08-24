Bloomberg: оператор «Сахалина-2» предложил клиентам платить за СПГ рублями

Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» предложил своим клиентам платить в рублях или другой валюте, если санкции приведут к проблемам с оплатой в долларах США. Об этом пишет Bloomberg.

Как указано в документах, с которыми ознакомилось агентство, если оплату в долларах невозможно произвести, то покупатели должны использовать другие валюты, включая рубль, евро, иены или британские фунты.

Спрос усложняет задачу заказчикам проекта «Сахалин-2», в основном в Японии и Южной Корее, отмечается в статье.

По данным Bloomberg, оператор «Сахалина-2» реорганизуется на фоне санкций против РФ и стремительного роста в мире потребности в СПГ.

Ранее агентство сообщало, что Россия выдвинула своим покупателям сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2» новое требование по оплате. Новый оператор проекта — ООО «Сахалин Энерджи» — направил своим клиентам инструкции, предполагающие оплату в долларах через «Газпромбанк», а не иностранные банки, как ранее.