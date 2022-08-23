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Регулятор ФРГ не увидел технических причин для приостановки Nord Streаm c 31 августа

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Глава федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что не видит повода для анонсированной остановки прокачки по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«В том числе и эту остановку для обслуживания мы считает непонятной с технической точки зрения», — сказал он.

При этом Мюллер заявил, что если в ФРГ будет чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа, то «принимать правильные решения» будет сложно, нужно будет лишь «пытаться минимизировать ущерб».

Ранее компания-оператор «Северный поток» Nord Stream AG подтвердила снижение прокачки газа до 20% мощности газопровода.

Причиной снижения прокачки газа стало отключение еще одного турбинного агрегата, необходимого для прокачки голубого топлива, о чем «Газпром» уведомил получателей газа в понедельник, 25 июля.

Сокращение уровня прокачки газа произошло в 10.00 мск. По данным Nord Stream AG, с 10.00 до 11.00 скорость прокачки природного газа составила 1,3 миллиона кубометров в час.

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