«Известия»: цена на газ в ЕС может достичь $4 тысяч в сентябре

В Европейском союзе цена за 1 тысячу кубометров газа может вырасти до $4 тысяч уже к сентябрю. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора по внешним связям BitRiver Андрея Лободу.

По словам эксперта, скачок стоимости газа до такой отметки может произойти при сокращении экспорта российского газа и повышении спроса на энергоресурс на фоне наступления очередного отопительного сезона, а также недостаточной заполненности подземных газовых хранилищ (ПГХ).

Ранее сообщалось, что расчетная цена по итогам 22 августа достигла рекордов за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года, достигнув $2861,6 за тыс. куб. м.

19 августа «Газпром» объявил, что приостанавливает поставки газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября из-за технического обслуживания газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая» После этого сообщения цена газа на бирже в Европе превысила $2700.