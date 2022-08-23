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Минфин захотел обсудить с Китаем возможность размещения российских бондов в юанях

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Depositphotos

Минфин решил обсудить с Китаем процесс выхода на рынок с бондами в юанях. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.

«Уже ведутся переговоры с Китаем. Однако на подготовку выпуска бондов уйдет довольно длительное время, и размещение возможно в течение года-двух», – отметил один из источников издания.

По словам собеседника газеты, близкого к правительству, выпуск бондов в юанях будет происходить в рамках российского права. Но было бы правильно, если к участию в этом процессе будут привлечены китайские специалисты. При этом в Минфине решили никак не комментировать информацию о возможных планах.

22 августа «Ведомости» писали, что Минфин захотел заменить доллары и евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) юанями, начав их закупку в рамках бюджетного правила. Валютные интервенции могут быть возобновлены уже с сентября этого года. В публикации добавили, что юани будут закупаться на сверхдоходы от нефти и газа.

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