Гендиректор «Аэронекст» Бабинцев заявил о росте рынка дронов в РФ до 10% к 2030 году

Объем рынка беспилотников в России может вырасти с 1,5% до 10% от общемирового к 2030 году. Об этом РИА «Новости» заявил гендиректор ассоциации «Аэронекст», член рабочей группы НТИ «Аэронет» Глеб Бабинцев.

«Если доверять иностранным аналитикам и их цифрам, то по объему рынка беспилотников Россия составляет порядка 1,5-2% от мирового. К 2030 году мы можем вырасти до 10%», — отметил Бабинцев.

По его словам, таких результатов получится добиться лишь при условии, что государственный подход к авиации будет изменен. То есть должна появиться более конкретная работа власти и бизнеса.

Он добавил, что текущее отношение государства к беспилотникам достаточно «прохладное». Однако небольшие изменения все-таки происходят.

18 июля в журнале Science Robotics сообщалось, что исследователи Калифорнийского технологического института разработали дрон на базе ИИ, который может лететь даже при сильных порывах ветра.