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Минздрав захотел увеличить взносы регионов за ОМС для неработающих до ₽1 трлн к 2025 году

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Минздрав разработал проект закона, согласно которому регионы увеличат взносы в ОМС за неработающее население в размере 1 трлн рублей к 2025 году. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в правительстве.

С 2023 года региональные бюджеты столкнутся с повышенным ростом расходов на взносы в систему ОМС за незанятое население. При этом Минздрав решил изменить подходы к расчету коэффициента удорожания медицинских услуг. Речь идет о том, что в него может быть включена не только прогнозируемая инфляция, но и темп роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций в предшествующем календарном году.

По словам источника издания в финансовом блоке правительства, предложение Минздрава по увеличению взносов связано с необходимостью выделения средств для выплат врачам, так как в бюджет ОМС большая часть средств закладывается именно на это.

Другой источник газеты указал, что предложение Минздрава может закончить многолетнюю дискуссию по поводу того, в каком объеме взносы должны участвовать в системе ОМС. При этом в пользу решения о выделении дополнительных средств может стать то, что в этом году регионы увеличили доходы бюджетов на четверть за первое полугодие.

В сентябре прошлого года Партия пенсионеров выступила с инициативой о ведении бесплатной стоматологической страховки для российских граждан. Соответствующий пакет законодательных инициатив они подготовили к внесению в Госдуму.

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