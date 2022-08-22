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Рубль отреагировал на новости о возобновлении валютных интервенций

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Рубль начал дешеветь после новостей о возобновлении покупок валюты Минфином. По данным Мосбиржи на 17:10 мск понедельника 22 августа, доллар подорожал на 17 копеек до 59,27 руб. Евро подешевел на 49 копеек до 59,10 руб.

По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, рубль начал дешеветь после новостей о возобновлении валютных интервенций Минфина.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Минфин захотел заменить доллары и евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) юанями, начав их закупку в рамках бюджетного правила. Валютные интервенции могут быть возобновлены уже с сентября этого года. Минфин решил вынести вопрос о приобретении юаней на уровень президента. Если же положительное решение будет принято, то ведомство начнет закупку валюты по усовершенствованному бюджетному правилу, то есть еще до принятия закона.

Юани будут закупаться на сверхдоходы от нефти и газа. При этом в качестве альтернативы также рассматривались индийские рупии, турецкие лиры и другие валюты дружественных стран.

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