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В Великобритании отчитались о рекордном за 300 лет падении экономики

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CactusFrankS/twitter.com

В 2020 году экономика Великобритании на фоне пандемии испытала самое большое падение за последние три столетия, спад составил 11%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленные данные Управления национальной статистики (ONS).

Предыдущие показатели составляли 9,3%, однако из-за влияния ковидных локдаунов были скорректированы. Более высокое значение инфляции в последний раз фиксировалось в 1709 году, тогда она достигала 13,4%.

Отмечается, что падение британской экономики во втором квартале 2020 года, в разгар первого и самого интенсивного локдауна, составил 21%. Ранее предполагалось, что данный показатель окажется на уровне 19,4%. В ONS заявили, что пересмотр статистических данных по падению экономики стал возможен из-за наличия более подробных данных о затратах предприятий в кризисный период времени.

22 августа Citi сообщил, что к январю 2023 года уровень инфляции в Великобритании повысится до 18,6% из-за продолжающегося роста цен на газ, что станет рекордным показателем за последние полвека. Этот показатель будет выше, чем пик инфляции после второго нефтяного кризиса ОПЕК в 1979 году, когда индекс потребительских цен в стране достиг 17,8%.

Отмечается, что розничные цены на электроэнергию увеличатся более чем в 2,5 раза — до £4567 в январе и почти втрое — до £5816 в апреле. В этом году средние траты домохозяйств на электроэнергию в Великобритании составляют £1971 в год.

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