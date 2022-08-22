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Новая Зеландия расширила санкции в отношении России

Глава МИД Новой Зеландии: в список санкций против РФ внесено еще 48 человек и одно юрлицо

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Stefan Wermuth/Reuters

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута объявила о расширении санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Санкции основываются на предыдущих мерах и направлены против политических и военных деятелей ... администраций в отделившихся Донецкой и Луганской областях. Сегодняшние меры затрагивают 48 должностных лиц и юридическое лицо», — заявила Махута.

Она также отметила, что закон о санкциях против РФ допускает широкий спектр мер в отношении внесенных в санкционный список лиц, включая запрет на поездки, замораживание активов, запрет на финансовые операции и запрет на въезд морских или воздушных судов в Новую Зеландию.

Через шесть месяцев после введения антироссийский санкций они затронули почти 900 физических и юридических лиц, добавила министр.

1 августа правительство Новой Зеландии ввело санкции против предприятий военно-промышленного комплекса России и Вооруженных сил РФ.

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Санкции против России
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