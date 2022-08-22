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Индия и Россия обсуждают взаимное признание платежных систем «Мир» и RuPay

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«Газета.Ru»

Карты российской платежной системы «Мир» в скором времени могут начать приниматься и обслуживаться в банкоматах и терминалах в Индии, информирует Deccan Herald.

Как пишет издание, Москва и Нью-Дели обсуждают вариант двусторонних финансовых отношений, который бы не был подвержен влиянию западных санкций против России.

Речь идет о взаимном признании системы «Мир» и индийской платежной системы RuPay. Этот вопрос обсуждался во время визита в Москву советника по нацбезопасности премьер-министра Индии Аджита Довала 17-18 августа. Он провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также возглавляющим Минпромторг Денисом Мантуровым.

Уже сейчас обсуждаются варианты взаимного внедрения сервисов межбанковских переводов — индийского «Единого платежного интерфейса» (Unified Payments Interface) и российской «Системы быстрых платежей».

20 августа сообщалось, что Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с Азербайджаном, КНР и Индией. Переговоры также ведутся с Бахрейном, Египтом, Кубой, Мьянмой, Нигерией и Таиландом.

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