В Британии планируют стимулировать снижение потребления электроэнергии в часы пик

Оператор единой британской энергосистемы National Grid планирует внедрить стимулирующих мер для потребителей, которые снизят количество потребляемой электроэнергии в часы пиковой нагрузки. Об этом сообщает газета Daily Express.

Оператор планирует выплачивать до 6 фунтов стерлингов за кВтч домохозяйствам, которые сократят потребление электроэнергии в интервале с 17:00 до 20:00. Такой мерой компания хочет поощрить потребителей, отключающих энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки, в часы пиковой нагрузки.

Представитель оператора сказал, что они разрабатывают «новую услугу, которая будет доступна потребителям этой зимой».

National Grid обратилась к регулятору Ofgem за разрешением ввести схему к концу октября на фоне опасений, что интенсивное осеннее электропотребление может привести к чрезмерной нагрузке на сеть.

В Energy Savings Trust уточнили, что на стиральные машины, посудомоечные машины и сушилки приходится 14% среднего счета за электроэнергию, а на бытовую электронику, такую как ноутбуки, телевизоры и игровые приставки, приходится еще 6%.

Согласно недавнему прогнозу консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione, в апреле следующего года среднегодовой счет за электричество в Великобритании может вырасти до 6 тыс. фунтов, или 7,1 тыс. долларов.