Из-за роста цен СПГ стал недоступен некоторым азиатским странам

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) на спотовом рынке из-за высокой конкуренции развитых стран летом выросли в Азии настолько, что не все страны региона могут себе позволить купить энергоноситель. Об этом сообщает ТАСС.

Аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба рассказал, что даже при цене в $50 за 1 млн BTU [British Thermal Unit, британская тепловая единица — «Газета.Ru»] не видит смысла использовать СПГ.

«Я думаю, что такой высокий уровень цен не является устойчивым, поскольку вырастет количество стран, которые не покупают (или не могут купить), в основном в Азии», — добавил Оба.

По информации агентства, на неделе индекс JKM (Japan Korea Marker) почти достиг $60 за 1 млн BTU, что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года.

Ранее издание Anadolu сообщало, что Европейские страны предстоящей зимой могут столкнуться с крупнейшим в истории газовым кризисом.