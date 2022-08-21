Японская Mitsui заявила о намерении сохранить свою долю в проекте «Сахалин-2»

Японская корпорация Mitsui намерена сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» после смены оператора проекта и официально уведомит о своем решении до конца августа, пишет газета Nikkei.

В компании отметили, что после реструктуризации не ожидают серьезных изменений с негативными для бизнеса последствиями.

Как заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности, еще ни одна из японских компаний-заказчиков проекта не отказалась продлевать контракт на поставки газа с новым оператором — «Сахалин Энерджи».

В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо — ООО «Сахалин Энерджи». Решение было принято «в связи с недружественными <...> действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», направленными на введение ограничений в отношении российских граждан и организаций. Кроме того, по указу зарубежные акционеры в течение месяца должны дать согласие на принятие долей пропорционально долям в прежней компании.

На Россию приходится 8,8% всего японского импорта сжиженного природного газа, практически полностью газ поступает с «Сахалина-2».