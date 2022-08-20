Замглавы МИД РФ Панкин: Россия не будет продавать нефть себе в убыток

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток, если страны «группы семи» (G7) попытаются установить предельные цены на российскую нефть. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Если G7 попытается реализовать свои волюнтаристские антирыночные планы установления предельных цен на российскую нефть, наша страна, естественно, не будет продавать ее себе в убыток», — сказал Панкин.

Он также отметил, что в состоянии хрупкого равновесия мировой рынок нефти «испытает шок с резким взлетом котировок, чего так боятся инициаторы введения потолка цен на российское топливо».

27 июля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7 сообщало, что страны Группы семи намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на российскую нефть.

Ранее главы МИД G7 (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) выпустили заявление, в котором говорится о возможном запрете на оказание услуг, связанных с морской перевозкой российской нефти.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что США вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60.